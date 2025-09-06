Meteo, Passo del Foscagno imbiancato a inizio settembre: raro, ma non eccezionale a 2291 metri

Una spruzzata di neve a inizio settembre al Passo del Foscagno (2291 m) fa sempre notizia, soprattutto perché contrasta con l’immaginario collettivo di un mese ancora “estivo”. In realtà, in ambiente alpino oltre i 2200 metri si tratta di un evento non comune ma plausibile, legato a irruzioni d’aria fredda di stampo precoce e al transito di perturbazioni organizzate. La climatologia locale indica per settembre massime medie attorno a 16°C e minime vicine a 6°C a quote più basse; tuttavia, sulle creste e sui valichi della Alta Valtellina il termometro può calare rapidamente, consentendo rovesci di neve o neve mista in presenza di nuclei convettivi e passaggi frontali.

Quanto è frequente la neve a settembre

Nel comprensorio alto-valtellinese, e in particolare lungo l’asse Foscagno—Livigno, le nevicate precoci compaiono soprattutto quando il richiamo umido atlantico incontra aria già raffrescata in quota. Sono più spesso spolverate o accumuli modesti, a carattere effimero sotto i 2500 metri: durano poche ore o una notte, prima di lasciare spazio a schiarite e fusione. Non mancano annate senza alcun episodio nevoso nella prima metà del mese, ma la statistica di giorni piovosi/nevosi in settembre nell’area livignasca indica che i passaggi perturbati non sono rari; semplicemente, nella maggior parte dei casi si traducono in pioggia o nevischio, con limite neve oscillante poco sopra i 2200–2400 metri.

Perché può nevicare “così presto”

Settembre è un mese di transizione: la radiazione solare cala, le notti si allungano e la troposfera comincia a riorganizzarsi su un profilo termico più autunnale. In questo contesto, basta un cavo d’onda atlantico più incisivo – con aria fredda in quota, umidità e un minimo barico ben strutturato – per riportare temporaneamente lo zero termico su quote consone alla neve. La risposta orografica delle Alpi retiche, con sollevamento forzato delle masse d’aria, amplifica il segnale: rovesci più intensi, fiocchi anche sotto i 2300 m, locali imbiancate dei passi.

Cosa aspettarsi dopo l’episodio

Nella maggior parte dei casi, la prima neve settembrina resta un segnale stagionale, non l’inizio dell’inverno: il ritorno di correnti più miti riporta rapidamente lo zero termico in alto e i manti sottili si ricompattano o fondono in poche ore. Gli episodi più significativi tendono a collocarsi tra fine settembre e inizio ottobre, quando le masse d’aria fredde diventano più frequenti e persistenti.

In sintesi

Evento raro ma non eccezionale per quota e stagione.

per quota e stagione. Accumuli modesti ed effimeri sotto i 2500 m.

sotto i 2500 m. Dinamica legata a irruzioni fredde e fronti atlantici .

e . Segnale di transizione stagionale, non di inverno precoce.

