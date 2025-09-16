Meteo Piemonte: anticiclone in rinforzo e zero termico fino a 5000 metri di quota

Dopo una prima metà di settembre a tratti instabile e con temperature in linea con le medie, la nuova settimana sul Piemonte si è aperta con un graduale miglioramento. Da mercoledì l’anticiclone tornerà protagonista, favorendo tempo stabile, cieli spesso sereni e un netto rialzo termico.

Temperature: dove e quanto saliranno Mercoledì : massime in aumento fino a 26–27°C nelle principali pianure.

: massime in aumento fino a nelle principali pianure. Giovedì–sabato : punte fino a 28–30°C in pianura; clima estivo nelle ore centrali.

: punte fino a in pianura; clima estivo nelle ore centrali. Quota neve: zero termico in risalita verso 5.000 metri sulle Alpi per afflusso d’aria più calda dal Mediterraneo occidentale. Si tratterà di un caldo settembrino a tratti anomalo per il periodo, favorito da una massa d’aria di matrice azzorriana che consoliderà l’alta pressione sul Nord-Ovest.

Weekend: domini dell’alta pressione, ma con prime avvisaglie L’anticiclone dovrebbe resistere fino a domenica, mantenendo condizioni stabili e soleggiate su gran parte del Piemonte. In serata o a ridosso di fine weekend non è escluso il ritorno di rovesci o temporali sui settori alpini, segnale di un possibile calo della pressione.

Tendenza: prime umide atlantiche a inizio nuova settimana Tra lunedì e martedì successivi è plausibile un indebolimento dell’anticiclone per l’ingresso di correnti atlantiche umide. Atteso un aumento della variabilità, con locali precipitazioni più probabili sui rilievi e una lieve diminuzione delle temperature rispetto al weekend.

In sintesi Piemonte stabile e soleggiato da metà settimana.

stabile e soleggiato da metà settimana. Massime fino a 28–30°C in pianura tra giovedì e sabato.

fino a in pianura tra giovedì e sabato. Zero termico verso 5.000 m sulle Alpi.

verso sulle Alpi. Possibili rovesci / temporali sui rilievi a fine weekend.

/ sui rilievi a fine weekend. Leggera rinfrescata e più variabilità a inizio nuova settimana.

