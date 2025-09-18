Meteo Piemonte: dall’estate settembrina alla tempesta equinoziale con piogge e crollo termico

Dall’estate settembrina alla tempesta equinoziale in Piemonte. Apice anticiclonico atteso tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, poi da domenica 21 nubi e rovesci; perturbazione atlantica in arrivo tra lunedì 22 e martedì 23 con precipitazioni diffuse e temperature in netto calo. Ecco cosa attende la regione nei prossimi giorni.

Sfondo meteo: correnti orientali al suolo e flusso subtropicale in quota Un residuo flusso umido da Est nei bassi strati favorisce annuvolamenti medio-bassi sui rilievi alpini piemontesi e sulle pianure centro-occidentali. In quota domina però un flusso caldo di matrice subtropicale, che ha spinto lo zero termico fin oltre i 4.900 m nella giornata di ieri: segnale di una fase pienamente anticiclonica.

Apice anticiclonico: venerdì 19 e sabato 20 settembre Tra venerdì e sabato attese condizioni di cielo sereno o al più irregolarmente nuvoloso, con temperature massime in risalita fino a 27–30 °C sulla pianura piemontese. Lo zero termico si manterrà ancora molto alto, attorno ai 4.500 m, a conferma dell’estate settembrina in corso.

Domenica 21 settembre: nuvolosità in aumento e primi rovesci Da domenica 21 progressivo aumento della nuvolosità con i primi rovesci su Alpi e settori pedemontani dal Torinese al Verbano nelle ore pomeridiano-serali, e locali fenomeni anche sulle pianure pedemontane a Nord del Po.

Lunedì 22 – Martedì 23: perturbazione atlantica e calo termico A inizio settimana è atteso l’arrivo di una intensa perturbazione atlantica che potrà determinare precipitazioni diffuse, localmente intense sull’alto Piemonte, con possibile innesco di temporali. Contestualmente, le temperature subiranno un netto calo, portandosi su valori pienamente autunnali e chiudendo la parentesi di caldo anomalo.