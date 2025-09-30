Meteo, prima neve in Abruzzo: irruzione fredda e temperature sotto media di 10-12°C

Il mese di settembre si chiude con un’apparente tregua, ma l’atmosfera è pronta a cambiare volto in maniera drastica già da domani. L’Italia, e in particolare le regioni adriatiche come l’Abruzzo, si preparano infatti ad affrontare un’irruzione di aria fredda proveniente dall’Est Europa, destinata a riportare il maltempo e a far crollare le temperature su valori tipicamente invernali.

Un cambio di circolazione deciso Dopo un inizio di settimana relativamente stabile, tra mercoledì 1° e giovedì 2 ottobre un nucleo di aria fredda raggiungerà i Balcani e successivamente la nostra Penisola, sospinto da forti venti settentrionali. Questo flusso gelido causerà un abbassamento delle temperature fino a 8-10°C al di sotto delle medie stagionali, portando con sé anche precipitazioni diffuse e un deciso calo della quota neve.

Maltempo in Abruzzo: piogge e neve in arrivo La giornata di mercoledì 1° ottobre vedrà un peggioramento progressivo: inizialmente nuvolosità irregolare e qualche schiarita, poi dal pomeriggio piogge e temporali si estenderanno su gran parte del territorio regionale, risultando più intensi tra Teramano, Pescarese e Chietino. La neve farà la sua comparsa inizialmente oltre i 2000 metri, per poi scendere fino a 1400 metri entro sera, localmente anche più in basso. Giovedì 2 ottobre sarà una giornata segnata da instabilità sparsa e rovesci intermittenti, in particolare lungo il versante adriatico. Le nevicate interesseranno gli Appennini già dai 1200-1300 metri, mentre i venti da nord soffieranno con raffiche burrascose sulle coste, rendendo i mari molto mossi o agitati.

Un fine settimana più stabile La fase perturbata tenderà ad attenuarsi dalla serata di venerdì, lasciando spazio a un graduale miglioramento. Tuttavia, le temperature resteranno basse per la stagione, specie di notte, con minime localmente vicine ai 6-7°C nei fondovalle. Solo da domenica potrebbe aprirsi una fase più mite, con un nuovo rialzo termico favorito dal ritorno dell’alta pressione. Questa ondata di freddo precoce rappresenta uno degli episodi più significativi di inizio ottobre degli ultimi anni e mette in evidenza i contrasti termici tipici della stagione autunnale.

