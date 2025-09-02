Meteo, rovesci “a macchia di leopardo”: ecco perché può diluviare da una parte e splendere il sole dall’altra

MeteoWeb

Quando leggiamo di ‘rovesci a macchia di leopardo’ nei bollettini meteo non si tratta di un modo di dire pittoresco: è la descrizione tecnica di una distribuzione disomogenea delle precipitazioni, tipica delle giornate instabili primaverili ed estive (ma non solo). In pratica, la pioggia cade in nuclei circoscritti e di breve durata, lasciando aree adiacenti completamente asciutte. È il motivo per cui, nello stesso momento, possiamo avere un quartiere sotto un nubifragio e quello vicino con il cielo sereno.

Cosa significa davvero “rovesci sparsi”

Nel linguaggio meteorologico, “sparsi” non vuol dire “deboli”. Indica piuttosto che i fenomeni non interessano uniformemente tutto il territorio: colpiscono solo alcune porzioni con intensità variabile e confini netti. Su radar e satelliti questo pattern appare come chiazze di eco precipitativo separate da spazi vuoti: da qui l’efficace immagine della “macchia di leopardo”.

La dinamica fisica: piccole celle temporalesche

Alla base c’è la convezione locale. Uno strato d’aria calda e umida si solleva, incontra aria più fredda in quota e genera cumulonembi isolati. Queste celle temporalesche hanno diametri ridotti, vita breve (da pochi minuti a un’ora) e precipitazioni concentrate. Il risultato: molta pioggia in poco spazio, con zone asciutte appena oltre il confine della cella.

Perché i confini sono così netti

Le correnti interne al temporale delimitano l’area di precipitazione. L’aria fredda in uscita (outflow) spinge la pioggia su un settore preciso. Con la grandine il fenomeno è ancora più evidente: chicchi che colpiscono una sola strada e risparmiano l’isolato accanto.

Implicazioni pratiche

Previsioni : si può indicare solo l’ambiente favorevole, non la singola strada colpita.

: si può indicare solo l’ambiente favorevole, non la singola strada colpita. Idraulica urbana : rovesci da 50–100 mm/h possono causare allagamenti lampo su aree molto ristrette.

: rovesci da possono causare allagamenti lampo su aree molto ristrette. Comunicazione: segnalazioni contrastanti (pioggia da un lato, sereno dall’altro) non sono errori ma il segno della natura del fenomeno.

Quando aspettarseli più spesso

I rovesci a macchia di leopardo sono tipici con umidità elevata nei bassi strati, forte riscaldamento diurno, presenza di brezze e orografia o linee di convergenza. Mari caldi a fine estate, pianure interne e zone pedemontane sono scenari ideali.

In sintesi: i rovesci ‘a macchia di leopardo’ sono il segno della convezione locale: fenomeni brevi, intensi e irregolari, capaci di sorprendere.