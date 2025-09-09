Meteo Sardegna: temporali intensi e rischio fenomeni estremi in arrivo

La Sardegna si prepara ad affrontare una fase di maltempo significativo. Già dalla giornata odierna, i settori orientali dell’isola stanno sperimentando i primi temporali localizzati ma intensi, innescati dalle infiltrazioni di aria più fresca in quota. Ma lo scenario più rilevante si sta delineando più a ovest, sul Mediterraneo, dove le Baleari sono state colpite da imponenti sistemi temporaleschi (MCS) in fase di organizzazione.

Questi ammassi nuvolosi si sviluppano lungo una zona di convergenza tra masse d’aria con caratteristiche termiche e di umidità molto diverse. Proprio l’incontro tra correnti calde e umide subtropicali e aria più fresca atlantica favorisce la nascita di fenomeni convettivi di rilievo.

Nelle prossime ore: rischio temporali severi

Il sistema frontale presente a sud-ovest del Mediterraneo tenderà a strutturarsi ulteriormente intorno a un minimo depressionario al suolo centrato sulle Baleari, per poi muoversi gradualmente verso est/nord-est. Già dalla tarda notte, le prime celle temporalesche in arrivo dal Mar di Sardegna raggiungeranno le coste occidentali, segnando l’inizio di una fase potenzialmente critica.

L’ambiente atmosferico atteso sarà caratterizzato da:

forte wind shear , ossia variazione del vento con la quota;

, ossia variazione del vento con la quota; valori medio-alti di CAPE , indicatore di elevata instabilità;

, indicatore di elevata instabilità; aria molto calda e umida nei bassi strati;

consistente apporto di vapore acqueo in quota proveniente da latitudini tropicali.

Possibili scenari estremi

Questi ingredienti aumentano le probabilità di una profonda attività convettiva, con sistemi temporaleschi organizzati e localmente violenti. Non si escludono la formazione di supercelle, oltre ai classici MCS e squall line, con fenomeni associati come nubifragi, grandinate di medie dimensioni e raffiche di vento intense.

