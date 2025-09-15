Meteo Stati Uniti, ondata di calore record in arrivo nel Midwest

Una persistente e intensa ondata di calore sta interessando gli Stati Uniti centrali, con valori che in alcune aree superano di 15–20 gradi le medie climatiche di settembre. Le regioni più coinvolte sono le Grandi Pianure e il Midwest, dal Texas e Oklahoma fino a Minnesota, Iowa e Illinois. Qui le temperature massime raggiungeranno spesso i 31-34°C, con punte ancora più elevate nelle zone interne. Città come Minneapolis potrebbero superare i 32°C, mentre Chicago si attesterà intorno ai 29°C.

Secondo le proiezioni, oltre 150 milioni di americani saranno interessati da questo caldo eccezionale, che proseguirà almeno fino a metà della prossima settimana.

Record e conseguenze L’intensità dell’evento potrebbe portare alla caduta di nuovi record giornalieri e mensili in città come Minneapolis e Des Moines. Non si tratta solo di valori termici eccezionali: anche gli indici di calore e la qualità dell’aria rischiano di peggiorare, con ripercussioni dirette sulla salute pubblica, soprattutto per anziani e categorie fragili. Il caldo anomalo avrà effetti anche sull’agricoltura, incidendo sui tempi di maturazione delle colture, sui livelli di umidità del suolo e sulla crescente domanda energetica.

Perché accade Il responsabile principale è un blocco a omega, una configurazione atmosferica che rafforza e intrappola l’alta pressione, impedendo l’arrivo delle perturbazioni e trattenendo il calore. Questo schema atmosferico porta a un caldo persistente e a precipitazioni molto limitate. Le analisi della NOAA avevano già previsto un settembre più caldo del normale per gran parte del Paese, in particolare sulle Rocciose, Midwest e Nordest.