Meteo, temperature marine record negli oceani settentrionali: i rischi per l’autunno

Meteo, perché mari così caldi sono un campanello d’allarme

Oceani troppo caldi

Le temperature superficiali del mare (SST) risultano eccezionalmente elevate nell’Artico e in gran parte degli oceani settentrionali, con potenziali impatti su piogge, cicloni e circolazione atmosferica autunnale. Le recenti analisi evidenziano anomalie molto positive delle SST su ampie porzioni degli oceani dell’emisfero nord.

Le mappe di ClimateReanalyzer indicano un esteso surplus termico nell’Artico e nei bacini settentrionali, un segnale che può condizionare in modo significativo la stagione autunnale.

Anomalie SST oceani

Conseguenze delle alte SST in autunno

  • Evaporazione più intensa: superfici marine molto calde aumentano i flussi di umidità verso l’atmosfera, con effetti su intensità e frequenza delle precipitazioni e rischio di piogge torrenziali.
  • Aria più calda: il maggiore rilascio di calore latente riscalda l’aria sovrastante e può innescare un feedback che amplifica le anomalie termiche stagionali.
  • Ghiaccio marino in ritardo: alte SST rallentano la formazione autunnale del ghiaccio artico, con ripercussioni su equilibri polari, circolazione atmosferica e stabilità delle masse d’aria fredda.
  • Meteo anomalo: condizioni favorevoli a blocchi anticiclonici, cicloni atipici e deviazioni delle perturbazioni su larga scala.

Potenziali impatti meteorologici

Mari così caldi possono aumentare la probabilità di eventi meteo estremi: alluvioni lampo, cicloni extratropicali intensi e precipitazioni concentrate in brevi finestre temporali. Le traiettorie delle tempeste possono cambiare, alterando la distribuzione stagionale di piogge e ondate di freddo/caldo. Restano inoltre incognite sulla stagione invernale artica ed eurasiatica, con possibili riverberi sulla circolazione alle medie latitudini.

Autunno 2025: scenario da monitorare

Il quadro attuale suggerisce un autunno a elevata instabilità, con più episodi di precipitazioni forti e configurazioni atmosferiche fuori norma nelle regioni settentrionali. Un monitoraggio continuo delle SST, dell’estensione del ghiaccio e dei pattern di circolazione sarà essenziale per valutare l’evoluzione del rischio idro-meteorologico nelle prossime settimane.

