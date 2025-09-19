Meteo, temperature marine record negli oceani settentrionali: i rischi per l’autunno

Le temperature superficiali del mare (SST) risultano eccezionalmente elevate nell’Artico e in gran parte degli oceani settentrionali, con potenziali impatti su piogge, cicloni e circolazione atmosferica autunnale. Le recenti analisi evidenziano anomalie molto positive delle SST su ampie porzioni degli oceani dell’emisfero nord.

Mari così caldi possono aumentare la probabilità di eventi meteo estremi : alluvioni lampo , cicloni extratropicali intensi e precipitazioni concentrate in brevi finestre temporali. Le traiettorie delle tempeste possono cambiare, alterando la distribuzione stagionale di piogge e ondate di freddo/caldo . Restano inoltre incognite sulla stagione invernale artica ed eurasiatica , con possibili riverberi sulla circolazione alle medie latitudini .

Autunno 2025: scenario da monitorare

Il quadro attuale suggerisce un autunno a elevata instabilità, con più episodi di precipitazioni forti e configurazioni atmosferiche fuori norma nelle regioni settentrionali. Un monitoraggio continuo delle SST, dell’estensione del ghiaccio e dei pattern di circolazione sarà essenziale per valutare l’evoluzione del rischio idro-meteorologico nelle prossime settimane.