Meteo, Tempesta atlantica in arrivo: rischio venti di burrasca e onde di 10 metri tra Irlanda e Gran Bretagna

Dalle ultime analisi meteorologiche emerge un’onda frontale ben strutturata sull’Europa occidentale e un’area di frontogenesi in pieno Atlantico. In questo contesto, una depressione al suolo è prevista in rapido approfondimento (possibile discesa sotto 980 hPa), con dinamiche tipiche dell’inizio stagione autunnale: forte gradiente barico, intrusione d’aria fredda in quota e ciclogenesi esplosiva. È lo scenario che aumenta la probabilità di venti da burrasca e onde molto alte sulle coste rivolte a ovest.

Tempistiche e traiettoria probabile

Sabato: ingresso del fronte freddo sull’Irlanda con prime piogge e rovesci anche sul Regno Unito occidentale.

ingresso del sull’Irlanda con prime piogge e rovesci anche sul Regno Unito occidentale. Domenica: fase più critica con il minimo in accelerazione, aria fredda in quota e raffiche molto intense .

fase più critica con il minimo in accelerazione, aria fredda in quota e . Lunedì: passaggio del nucleo più profondo tra Irlanda e Irlanda del Nord, poi allontanamento verso nord-est.

Cosa attendersi: vento, mare e piogge

– Venti: raffiche localmente oltre 130 Km/h possibili su coste ed arcipelaghi esposti.

– Onde: altezza significativa fino a 8–10 metri nel picco domenicale.

– Piogge: cumulati fino a 50 mm in 72 ore tra Irlanda, Irlanda del Nord e Outer Hebrides.

Rischi principali e aree vulnerabili

– Litorali occidentali e meridionali irlandesi: rischio mareggiate ed erosione costiera.

– Aree di crinale ed esposte: possibilità di blackout e caduta alberi.

– Navigazione e pesca: condizioni avverse con mare molto formato.

Naming e comunicazione del rischio

Se la tempesta raggiungerà soglie d’impatto medie o elevate per Irlanda o Regno Unito, potrà essere nominata dai servizi meteo nazionali. Il primo nome della lista 2025/26 è Amy. La denominazione consente di migliorare la comunicazione del rischio e la preparazione della popolazione.

Indicazioni pratiche

– Coste e porti: verificare ormeggi e piani di chiusura; evitare attività non essenziali in mare.

– Enti locali e utility: presidio su linee elettriche e infrastrutture leggere.

– Cittadinanza: limitare spostamenti durante i picchi di vento e seguire canali ufficiali.

In sintesi

Una tempesta atlantica a rapido sviluppo è in rotta verso l’Europa occidentale. Tra domenica e lunedì previsti venti forti, onde fino a 10 metri e piogge intense su Irlanda e Irlanda del Nord. Nonostante qualche incertezza sulla traiettoria esatta, lo scenario di impatto costiero significativo è plausibile e richiede massima attenzione agli aggiornamenti ufficiali.