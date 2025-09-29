Meteo, tempesta di vento sull’Atlantico nel weekend: Irlanda, Scozia e Benelux sotto allerta

Anche il nord della Francia, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca saranno investiti dalla tempesta, con raffiche meno violente ma comunque in grado di causare gravi disagi

Una violenta tempesta di vento è pronta a colpire l’Europa nord-occidentale tra venerdì 3 ottobre e il fine settimana, con conseguenze che potrebbero rivelarsi molto gravi soprattutto per Irlanda e Regno Unito. Le proiezioni dei modelli meteo confermano il rischio di raffiche oltre 120 km/h, valori tipici delle burrasche atlantiche più intense.

Un ciclone atlantico con pressione sotto i 950 hPa

Il cuore della tempesta è una profonda depressione atlantica, con minimo barico stimato sotto i 950 hPa. Un sistema di questa intensità è in grado di generare venti da uragano lungo le coste esposte e onde fino a 10 metri nel settore marittimo tra Irlanda e Scozia. Si tratta di condizioni estremamente pericolose per la navigazione e le attività portuali.

Raffiche di vento Regno Unito

Le aree più a rischio: Irlanda e Scozia

Irlanda e Scozia saranno i territori più duramente colpiti. Le contee occidentali irlandesi e la Scozia settentrionale rischiano raffiche comprese tra 120 e 145 km/h. Anche il nord della Francia, il Benelux e la Danimarca saranno interessati da venti intensi, seppur meno estremi, con possibili disagi ai trasporti e danni localizzati.

Allerte meteo e rischi per la popolazione

Le autorità hanno già attivato allerte rosse e arancioni per vento forte in Irlanda e Scozia. Si raccomanda la massima prudenza, con l’invito a limitare gli spostamenti lungo le aree costiere per il rischio di detriti volanti, blackout e caduta di alberi. Sono probabili anche cancellazioni di voli, ritardi ferroviari e interruzioni dei collegamenti marittimi.

Evoluzione attesa tra venerdì e domenica

La tempesta entrerà nel vivo tra la serata di venerdì 3 ottobre e la giornata di domenica 5 ottobre, con la fase più critica tra venerdì notte e sabato. Oltre al vento estremo, sono previsti rovesci intensi, allagamenti costieri e disagi nelle aree esposte alle alte maree.

Una tempesta da monitorare ora per ora

La situazione rimane in evoluzione: i dati modellistici aggiornati e le allerte nazionali forniranno maggiori dettagli sulla traiettoria e sulla forza dei venti. Al momento, la certezza è che l’Europa nord-occidentale vivrà un fine settimana di maltempo estremo con impatti significativi sulla popolazione e sulle infrastrutture.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO