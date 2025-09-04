Meteo Umbria, temperature in rialzo: superati i +30°C in alcune località

Come atteso, hanno fatto segnare un “aumento, anche sensibile nei valori massimi” le temperature sull’Umbria. Anche se a Castelluccio di Norcia, ai 1.452 metri dell’Appennino, nelle prime ore della mattina del 4 settembre il termometro è sceso sotto ai +5°C, come si ricava da quadro meteo della Protezione Civile della Regione. I +30°C sono stai superati, seppure di poco, nel primo pomeriggio tra Città di Castello, Foligno, Orvieto e Attigliano. Molti altri centri si sono attestati tra +28 e +29°C, grazie anche al cielo sereno su quasi tutta la regione. Anche a Castelluccio di Norcia la temperatura è via via risalita arrivando a toccare i +27°C.

Bel tempo e temperature stabili attesi anche nel weekend, secondo le previsioni meteo della Protezione Civile regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.