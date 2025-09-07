Meteo USA: Colorado, primo assaggio d’inverno. Neve, grandine e disagi tra Denver e il Palmer Divide

Nelle ultime ore il Colorado ha vissuto la prima vera tempesta della stagione fredda: una rapida saccatura fredda ha innescato nevicate diffuse e fenomeni convettivi intensi, con effetti significativi su viabilità e trasporti. Lungo il corridoio della I-25 – in particolare fra Denver e il Palmer Divide – si sono registrati accumuli nevosi localmente superiori ai 30 cm. In concomitanza, celle temporalesche hanno prodotto grandine di dimensioni eccezionali e raffiche di vento, aggravando i disagi.
- Neve pesante con imbiancate estese su svincoli e arterie principali.
- Grandine fino a dimensioni molto grandi, con danni a veicoli e coperture.
- Criticità lungo l’Interstate 70 e rallentamenti su tratti montani.
Impatti su trasporti e servizi
Le autorità hanno emesso allerte meteo per neve e temporali severi, raccomandando di ridurre gli spostamenti nelle fasi più intense. Presso l’aeroporto internazionale di Denver si sono verificati ritardi e cancellazioni, mentre le squadre stradali sono intervenute con lame e trattamenti antighiaccio per mantenere la transitabilità delle principali arterie.
Perché non è un’anomalia assoluta
Sulle Montagne Rocciose l’avvio della stagione invernale può presentarsi già tra fine settembre e ottobre. La particolarità dell’episodio è la combinazione di nevicata precoce e grandine di grande taglia, segno del contrasto tra aria artica in ingresso e aria più mite nei bassi strati, tipico del clima molto variabile del Front Range.
Le prossime 24–48 ore: cosa aspettarsi
- Graduale attenuazione dei fenomeni con residui rovesci e raffiche sui versanti esposti.
- Possibili gelate notturne nelle conche interne e su altipiani.
- Manti stradali scivolosi e rami appesantiti dalla neve.
Consigli pratici
- Pianificare gli spostamenti verificando lo stato di I-25 e I-70.
- Dotarsi di equipaggiamento invernale e ridurre la velocità su tratti innevati.
- Proteggere veicoli e materiali all’aperto in caso di nuova grandine.
Questo evento rappresenta un chiaro segnale: la stagione fredda nel Colorado è alle porte e richiede prudenza, preparazione e aggiornamenti meteo frequenti.