Meteo USA, freddo anomalo nel Midwest: prime avvisaglie di neve da Lake Effect a settembre

MeteoWeb

Il mese di settembre 2025 sta sorprendendo il Midwest e l’Ontario con un’ondata di freddo anomalo per il periodo. Una massa d’aria artica scesa dal Canada ha fatto crollare le temperature di 15–20°C sotto la media, con valori notturni prossimi allo zero e punte fino a -1°C nelle aree affacciate sul Lago Superiore. Le correnti fredde che investono la regione dei Grandi Laghi ricordano più un episodio di fine autunno che un inizio settembre. In diverse località di Minnesota, Michigan e Ontario si registrano minime gelide, mentre le massime diurne faticano a superare i 14°C.

Questa configurazione altera rapidamente l’equilibrio termico delle acque lacustri, predisponendo l’atmosfera a fenomeni convettivi tipici della stagione fredda.

Prime possibilità di neve da Lake Effect

L’arrivo di aria artica su laghi ancora relativamente caldi aumenta il rischio di nevicate da Lake Effect. In genere la stagione si avvia tra ottobre e novembre, quando il contrasto termico è massimo; tuttavia, episodi isolati possono presentarsi già a settembre se l’irruzione è sufficientemente intensa. Le attuali condizioni – aria molto fredda in quota, superfici lacustri miti e flussi nord-occidentali – costituiscono un setup favorevole a rovesci localizzati a carattere nevoso nelle aree sottovento ai laghi.

Impatti e scenari per le prossime settimane

Raffreddamento delle acque : il calo termico accelera la perdita di calore superficiale, aumentando il potenziale per eventi di Lake Effect in caso di nuove irruzioni.

: il calo termico accelera la perdita di calore superficiale, aumentando il potenziale per eventi di Lake Effect in caso di nuove irruzioni. Fenomeni localizzati : eventuali rovesci nevosi sarebbero circoscritti ma intensi, con rapidi accumuli su brevi tratti costieri e collinari sottovento.

: eventuali rovesci nevosi sarebbero circoscritti ma intensi, con rapidi accumuli su brevi tratti costieri e collinari sottovento. Elevata variabilità: tra una passata fredda e l’altra potranno alternarsi schiarite e giornate più miti, tipiche della transizione stagionale.

Prossime settimane decisive

Il freddo eccezionale che sta interessando Midwest e Ontario non è solo un’anomalia per settembre: rappresenta un segnale precoce delle dinamiche invernali in arrivo. Pur non essendo ancora iniziata la stagione delle nevicate da Lake Effect, singoli eventi anticipati non sono da escludere. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il 2025 vedrà un avvio anticipato e più vivace del normale.