Meteo USA, Golfo in allerta uragani nella seconda metà di settembre: allarme acque calde

L’inizio insolitamente tranquillo di settembre ai tropici potrebbe non durare a lungo. Un’impennata dell’attività tropicale è prevista verso la metà del mese, avvertono gli esperti di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Il Golfo e i Caraibi, in particolare, potrebbero generare pericolosi uragani che si rafforzeranno rapidamente e minacceranno le comunità costiere. “Le condizioni atmosferiche saranno pronte per lo sviluppo di tempeste tropicali e uragani entro metà settembre“, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo di uragani di AccuWeather, aggiungendo che ci saranno meno aria secca, polvere sahariana e wind shear dirompente in gran parte della principale area di sviluppo nell’Atlantico e nel Golfo.

Il Golfo è rimasto praticamente non toccato in questa stagione degli uragani, con la breve tempesta tropicale Barry di giugno come unica tempesta ad attraversare l’area quest’anno. L’assenza di attività ha permesso all’acqua di diventare incredibilmente calda, preparando il Golfo a tempeste in rapido sviluppo. “Se qualcosa entra lì, quasi certamente diventerà un uragano maggiore“, ha detto DaSilva.

“Il contenuto di calore dell’oceano, ovvero la profondità dell’acqua oceanica calda nel Golfo e nei Caraibi occidentali, è appena al di sotto dei livelli record”, ha aggiunto DaSilva. “Questo è estremamente preoccupante”.

L’acqua calda è il carburante per gli uragani e il Golfo è come una gigantesca vasca da bagno in questo periodo dell’anno, con temperature dell’acqua che vanno dai 27 ai 32°C. “Quest’acqua calda può essere il carburante per un uragano in via di sviluppo”, ha affermato Jon Porter, capo meteorologo di AccuWeather.

Il problema della rapida intensificazione

Il terreno è ora pronto per una rapida intensificazione, quando i venti massimi sostenuti di una tempesta aumentano di almeno 56km/h in 24 ore o meno. Questa improvvisa esplosione di potenza può cambiare il modo in cui le persone si preparano a una tempesta che colpisce la terraferma e rendere molto più difficili da attuare azioni urgenti, come le evacuazioni.

L’intensificazione rapida è diventata più comune nel Golfo negli ultimi anni, con gli uragani catastrofici Helene, Michael e Ian che si sono rapidamente intensificati man mano che si avvicinavano alla terraferma.

Erin ha portato la situazione a un livello superiore ad agosto sull’Oceano Atlantico, quando i venti hanno raggiunto i 136km/h in 24 ore e 20 minuti, facendolo passare dalla categoria 1 alla categoria 5. Si tratta di una forma di “intensificazione estremamente rapida”, secondo DaSilva, che viene solitamente definita come un aumento dei venti di 93km/h in 24 ore.

Le aree più a rischio

Ora è il momento per i residenti nelle aree soggette a uragani di prepararsi, avendo a disposizione provviste e un piano in atto in caso di minaccia di tempesta.

“Gli esperti di uragani di AccuWeather continuano a evidenziare le zone settentrionali e orientali della Costa del Golfo e delle Caroline come aree a rischio di impatti diretti superiore alla media in questa stagione”, ha affermato DaSilva. “Anche il Canada atlantico e i Caraibi nordorientali, compresi Porto Rico e le Isole Vergini americane, sono a maggior rischio di impatti diretti per il resto della stagione“, ha aggiunto.

Il picco climatologico della stagione degli uragani atlantici è mercoledì 10 settembre, ma con l’aumento previsto dell’attività, si prevede che la maggior parte delle tempeste e degli uragani del 2025 si verificherà nelle settimane successive.

Si prevede che una tempesta di pioggia tropicale incipiente porterà impatti diretti come un uragano sulle Isole Sottovento, nel nord-est dei Caraibi, la prossima settimana.