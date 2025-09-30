Meteo USA, l’uragano Humberto devia Imelda: la tempesta tropicale cambia rotta nell’Atlantico

L’interazione tra l’uragano Humberto e la tempesta tropicale Imelda sta ridisegnando lo scenario meteo di fine settembre. Humberto, con venti fino a 257 km/h e classificato di categoria 5, ha influenzato direttamente la traiettoria di Imelda, che si è allontanata dalle coste statunitensi. L’uragano Humberto, con la sua circolazione estesa e profonda, ha modificato il campo di steering atmosferico, costringendo Imelda a deviare verso nord-est. A rafforzare la deviazione ha contribuito anche una saccatura del getto polare che si è affondata sull’Atlantico settentrionale, spingendo la tempesta lontano dagli Stati Uniti.

Impatto sulle Bermuda e lungo la East Coast Secondo le proiezioni, le Bermuda saranno interessate da entrambe le tempeste. Humberto transiterà a nord dell’arcipelago con venti molto intensi e mareggiate pericolose, mentre Imelda porterà ulteriori piogge abbondanti (tra 50 e 100 mm) tra il 1° e il 2 ottobre. Sulla costa orientale degli USA, dalla Florida alla Carolina del Nord, restano probabili onde alte, erosione costiera e correnti di risacca, anche senza impatto diretto a terra.

Un caso unico di interazione tra cicloni La previsione della traiettoria di Imelda è risultata particolarmente complessa proprio a causa della vicinanza con un uragano di scala maggiore. Questo episodio è un caso scuola di come i grandi cicloni tropicali possano condizionare il comportamento di sistemi più deboli, alterandone rotte e potenziale evolutivo.