Meteo USA, l’uragano Humberto devia Imelda: la tempesta tropicale cambia rotta nell’Atlantico

L’interazione tra l’uragano Humberto e la tempesta tropicale Imelda sta ridisegnando lo scenario meteo di fine settembre. Humberto, con venti fino a 257 km/h e classificato di categoria 5, ha influenzato direttamente la traiettoria di Imelda, che si è allontanata dalle coste statunitensi. L’uragano Humberto, con la sua circolazione estesa e profonda, ha modificato il campo di steering atmosferico, costringendo Imelda a deviare verso nord-est. A rafforzare la deviazione ha contribuito anche una saccatura del getto polare che si è affondata sull’Atlantico settentrionale, spingendo la tempesta lontano dagli Stati Uniti.
Impatto sulle Bermuda e lungo la East Coast
Secondo le proiezioni, le Bermuda saranno interessate da entrambe le tempeste. Humberto transiterà a nord dell’arcipelago con venti molto intensi e mareggiate pericolose, mentre Imelda porterà ulteriori piogge abbondanti (tra 50 e 100 mm) tra il 1° e il 2 ottobre. Sulla costa orientale degli USA, dalla Florida alla Carolina del Nord, restano probabili onde alte, erosione costiera e correnti di risacca, anche senza impatto diretto a terra.
Un caso unico di interazione tra cicloni
La previsione della traiettoria di Imelda è risultata particolarmente complessa proprio a causa della vicinanza con un uragano di scala maggiore. Questo episodio è un caso scuola di come i grandi cicloni tropicali possano condizionare il comportamento di sistemi più deboli, alterandone rotte e potenziale evolutivo.
Cosa attendersi nelle prossime ore
Le proiezioni indicano che Imelda curverà ulteriormente verso destra nelle prossime 24 ore, accelerando verso l’Atlantico aperto. Restano invece da monitorare gli impatti diretti sulle Bermuda, dove le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente. Per gli Stati Uniti, l’attenzione si concentra su mareggiate e condizioni marine avverse lungo tutta la East Coast.