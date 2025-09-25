Meteo USA, Tempesta Imelda: rischio uragano per Georgia e Carolinas a inizio settimana

Le più recenti elaborazioni modellistiche confermano che la futura tempesta Imelda (attualmente Invest 94L) sta seguendo una traiettoria che la porterà dalle Bahamas verso la costa tra Georgia e Caroline. L’attenzione è alta per possibili impatti diretti e condizioni di maltempo esteso. Le principali simulazioni indicano un movimento nord-ovest con progressivo avvicinamento alla terraferma. Alcuni scenari puntano su un landfall tra Georgia e South Carolina, altri su un passaggio costiero molto vicino. L’incertezza aumenta oltre le 72–96 ore, ma il segnale di rischio sull’area è in crescita.

Rischio uragano e impatti attesi Il contesto ambientale è favorevole a una rapida intensificazione: acque molto calde e minore interferenza con sistemi vicini potrebbero permettere il passaggio a uragano. Gli impatti più probabili includono: Piogge intense e alluvioni lampo , con rischio anche nelle aree interne degli Appalachi meridionali .

e , con rischio anche nelle aree interne degli . Mareggiate e onde significative sulle coste, con possibili inondazioni costiere .

e sulle coste, con possibili . Raffiche di vento molto forti, con pericolo di blackout e danni a tetti, alberature e infrastrutture.

Tempistiche e aree a rischio La finestra più critica è tra lunedì e martedì. Le zone da monitorare con priorità vanno dalla Georgia alla North Carolina, con particolare attenzione ai tratti costieri e alle piane alluvionali.

Indicazioni operative Seguire gli avvisi del National Hurricane Center (NHC) e i bollettini locali .

e i . Verificare il piano di emergenza familiare e il kit (acqua, alimenti, torce, power bank, farmaci essenziali).

familiare e il (acqua, alimenti, torce, power bank, farmaci essenziali). Prestare massima attenzione a mareggiate, piene improvvise e strade allagate.

Affidabilità delle previsioni La previsione di traiettoria e intensità migliorerà con i nuovi dati da voli di ricognizione e aggiornamenti ogni 6–12 ore. Fino al consolidamento del vortice, rimangono possibili scarti di rotta e variazioni dell’intensità.