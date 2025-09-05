Meteo USA, Uragano Kiko in rapido sviluppo nel Pacifico: cosa aspettarsi per le Hawaii

L’uragano Kiko si trova nel Pacifico centrale, a circa 2.400 km a est delle Hawaii, e nelle ultime ore ha mostrato un’accelerazione notevole: mercoledì è passato da categoria 2 a categoria 4 in circa sei ore. A sostenerne la forza sono acque superficiali calde e wind shear debole, condizioni che potrebbero mantenerlo intenso ancora per un breve periodo. Kiko procede attualmente verso ovest, ma i modelli indicano una curvatura ovest–nordovest tra venerdì e sabato. Tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana è probabile un graduale indebolimento, pur mantenendo lo status di uragano per un certo tempo.
La metà della prossima settimana è la finestra in cui, se la traiettoria dovesse avvicinarsi, potrebbero manifestarsi impatti sulle Hawaii.
Possibili impatti sulle Hawaii
È ancora prematuro definire entità e localizzazione degli effetti. Gli scenari attuali spaziano da un passaggio a distanza (effetti limitati) a un avvicinamento con fenomeni più marcati:
- Piogge intense con rovesci a tratti e possibili allagamenti localizzati.
- Venti forti (da tempesta tropicale o uragano debole, in base alla distanza dalla costa).
- Mareggiate e risacca sulle esposizioni orientali e sud-orientali.
Se Kiko rimanesse più lontano, gli effetti probabili si ridurrebbero a onde lunghe, passaggi nuvolosi e piogge intermittenti.
Fattori che potrebbero indebolire Kiko
- Wind shear in aumento avvicinandosi all’arcipelago, con disorganizzazione del nucleo convettivo.
- Acque più fresche vicino alle isole rispetto al corridoio attuale (circa 27 °C sulla rotta, inferiori in prossimità delle Hawaii).
- Aria secca in ingresso (dry air entrainment) capace di erodere le bande temporalesche.
Incertezza e buone pratiche di preparazione
A più giorni di distanza, la traiettoria e l’intensità restano soggette a variazioni.
In sintesi
Kiko è un potente ciclone favorito da ambiente marino caldo e shear ridotto, ma potrebbe indebolirsi in prossimità delle Hawaii per l’aumento del wind shear, le acque più fresche e l’aria secca. La distanza finale dalla catena insulare determinerà la reale entità degli effetti: da impatti marginali a un passaggio più incisivo. Fino alla conferma della curvatura verso ovest–nordovest nei modelli, la parola d’ordine resta monitoraggio, senza allarmismi.