Meteo USA, Uragano Kiko in rapido sviluppo nel Pacifico: cosa aspettarsi per le Hawaii

L’uragano Kiko si trova nel Pacifico centrale, a circa 2.400 km a est delle Hawaii, e nelle ultime ore ha mostrato un’accelerazione notevole: mercoledì è passato da categoria 2 a categoria 4 in circa sei ore. A sostenerne la forza sono acque superficiali calde e wind shear debole, condizioni che potrebbero mantenerlo intenso ancora per un breve periodo. Kiko procede attualmente verso ovest, ma i modelli indicano una curvatura ovest–nordovest tra venerdì e sabato. Tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana è probabile un graduale indebolimento, pur mantenendo lo status di uragano per un certo tempo.

La metà della prossima settimana è la finestra in cui, se la traiettoria dovesse avvicinarsi, potrebbero manifestarsi impatti sulle Hawaii.

Possibili impatti sulle Hawaii

È ancora prematuro definire entità e localizzazione degli effetti. Gli scenari attuali spaziano da un passaggio a distanza (effetti limitati) a un avvicinamento con fenomeni più marcati:

Piogge intense con rovesci a tratti e possibili allagamenti localizzati.

con rovesci a tratti e possibili allagamenti localizzati. Venti forti (da tempesta tropicale o uragano debole, in base alla distanza dalla costa).

(da tempesta tropicale o uragano debole, in base alla distanza dalla costa). Mareggiate e risacca sulle esposizioni orientali e sud-orientali.

Se Kiko rimanesse più lontano, gli effetti probabili si ridurrebbero a onde lunghe, passaggi nuvolosi e piogge intermittenti.

Fattori che potrebbero indebolire Kiko

Wind shear in aumento avvicinandosi all’arcipelago, con disorganizzazione del nucleo convettivo.

avvicinandosi all’arcipelago, con disorganizzazione del nucleo convettivo. Acque più fresche vicino alle isole rispetto al corridoio attuale (circa 27 °C sulla rotta, inferiori in prossimità delle Hawaii).

vicino alle isole rispetto al corridoio attuale (circa sulla rotta, inferiori in prossimità delle Hawaii). Aria secca in ingresso (dry air entrainment) capace di erodere le bande temporalesche.

Incertezza e buone pratiche di preparazione

A più giorni di distanza, la traiettoria e l’intensità restano soggette a variazioni.

In sintesi

Kiko è un potente ciclone favorito da ambiente marino caldo e shear ridotto, ma potrebbe indebolirsi in prossimità delle Hawaii per l’aumento del wind shear, le acque più fresche e l’aria secca. La distanza finale dalla catena insulare determinerà la reale entità degli effetti: da impatti marginali a un passaggio più incisivo. Fino alla conferma della curvatura verso ovest–nordovest nei modelli, la parola d’ordine resta monitoraggio, senza allarmismi.