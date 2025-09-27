Meteo, violenti temporali in Tunisia: piogge, fulmini e alluvioni lampo tra Zarzis, Djerba e Tunisi

Un’intensa ondata di maltempo sta colpendo la Tunisia e in particolare le aree di Zarzis e Djerba, dove nel corso del pomeriggio si sono sviluppati temporali molto attivi accompagnati da piogge battenti e numerose scariche elettriche. Secondo i dati radar e le ultime immagini satellitari, si tratta di celle convettive ben strutturate, tipiche degli episodi più severi che possono dar luogo non solo a precipitazioni abbondanti, ma anche a improvvise raffiche di vento.

Situazione critica anche su Tunisi

Nelle ultime ore i fenomeni temporaleschi stanno interessando anche la capitale, Tunisi, dove la presenza di elevata umidità e i contrasti atmosferici stanno alimentando la formazione di nuovi nuclei temporaleschi. La combinazione tra aria calda e umida al suolo e l’arrivo di correnti più fresche in quota crea le condizioni ideali per la nascita di rovesci persistenti e localmente intensi, con possibili criticità nelle zone costiere e urbane.

Le cause del peggioramento Alla base di questa fase perturbata c’è l’ingresso di aria relativamente più fresca nei medi strati dell’atmosfera, che entrando in contatto con il calore e l’umidità del Mediterraneo meridionale ha innescato un marcato processo di instabilità. Si tratta di uno scenario tipico dei mesi di transizione stagionale, quando i contrasti termici tra superfici marine ancora calde e irruzioni più fresche diventano terreno fertile per fenomeni intensi.