Milano-Bicocca inaugura Ergon-U19: l’ex centrale a idrogeno diventa polo della sostenibilità e dell’innovazione

E’ in programma l’inaugurazione dei nuovi spazi di ricerca dell’Edificio Ergon-U19 di Milano-Bicocca, un vero e proprio polo della sostenibilità e dell’innovazione. L’appuntamento è per lunedì 29 settembre 2025 alle ore 11.30 in via Boschi di Stefano. Da ex Centrale a idrogeno, Ergon-U19 diventa oggi un hub con laboratori dedicati all’energia rinnovabile, al monitoraggio ambientale, alle applicazioni della fisica, ai beni culturali e uno spazio innovativo di contaminazione tra ricerca e trasferimento tecnologico, nel pieno solco della missione del PNRR e dell’ecosistema dell’innovazione MUSA. Questo momento sarà l’occasione per conoscere i progetti e le persone che guideranno la ricerca verso un futuro più sostenibile.