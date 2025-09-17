Milano, cagnolina Mia salvata dalle guardie zoofile: era in gravi condizioni di salute

Si trovava in gravi condizioni di salute. Per questo le guardie zoofile dell’Oipa hanno sequestrato un cane di 4 anni trasferendolo al canile sanitario, e successivamente all’Ospedale Universitario Veterinario di Lodi per una Tac urgente con ricovero. “Ringraziamo ‘Save the Dogs’ per averci segnalato la situazione tempestivamente, il che ci ha dato modo d’intervenire e poter far sottoporre la cagnolina alle cure necessarie”, commenta Fabio D’Aquila, coordinatore provinciale nucleo guardie eco-zoofile Milano. “Continueremo a monitorarne le sue condizioni, ma siamo fiduciosi che si riprenderà completamente”.

Da qualche tempo, l’associazione monitorava la situazione della cagnolina Mia che non mangiava da tre giorni e sembrava versare in condizioni molto gravi, come poi confermato dalla certificazione veterinaria.