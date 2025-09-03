Milano ospita la presentazione della XXIII Campagna Nazionale sulla ricerca in fibrosi cistica

MeteoWeb

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS ha annunciato la conferenza stampa di presentazione della XXIII Campagna Nazionale sulla ricerca in fibrosi cistica, in programma mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 11.30 presso The Roof Milano, Hotel The Square (Via Alberico Albricci, 2-4). All’evento prenderanno parte il presidente della Fondazione, Matteo Marzotto, e il direttore scientifico Carlo Castellani, che illustreranno gli obiettivi e le novità della campagna. A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Roveda. L’iniziativa si inserisce nel percorso della Fondazione volto a sostenere la ricerca e la lotta contro la fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia.