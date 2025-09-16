Minaccia tropicale in aumento nell’Atlantico: potrebbero svilupparsi diverse aree a partire da questa settimana

Diverse aree del bacino atlantico sono monitorate per un potenziale sviluppo tropicale, inclusa quella che potrebbe diventare la prossima tempesta con nome, affermano i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Queste aree includono una tempesta in sviluppo vicino alla costa della Carolina, un gruppo di temporali nell’Atlantico centrale e un’ampia zona che si estende dai Caraibi occidentali al Golfo.

Tempesta vicino alla costa del North Carolina

Una tempesta compatta ma vigorosa si sta sviluppando vicino alla costa del North Carolina da domenica 14 settembre. Tuttavia, probabilmente avrà solo una breve finestra per organizzarsi prima di spostarsi verso terra nella giornata di oggi o nella prossima notte.

Anche se il sistema non dovesse trasformarsi in una tempesta tropicale, porterà comunque forti piogge localmente e temporali nel North Carolina orientale e centrale, nella Virginia sudorientale e centrale, nel Maryland orientale e nel Delaware. La pioggia si espanderà verso nord fino a metà settimana, prima che la tempesta si sposti verso il mare.

La tempesta si trova attualmente sulle calde acque della Corrente del Golfo al largo, favorendo lo sviluppo. Tuttavia, la risalita di acque profonde ha raffreddato le acque vicino alla costa medio-atlantica. Il wind shear è attualmente forte nella regione. L’acqua fredda vicino alla costa e il wind shear ostacoleranno il pieno sviluppo tropicale.

La tempesta contribuirà a creare onde alte lungo alcune parti della regione medio-atlantica. Si prevedono inondazioni costiere dal North Carolina al New Jersey a causa dei persistenti venti da nord-est che spingono l’acqua verso la costa e nelle baie interne.

Il sistema fornirà anche precipitazioni benefiche a una piccola parte degli Stati Uniti orientali colpiti dalla siccità.

Onda tropicale sull’Atlantico centrale

A migliaia di chilometri a sud-est, sopra l’Atlantico centrale, una grande onda tropicale si sta spostando verso ovest. I meteorologi di AccuWeather stanno monitorando quest’onda da oltre una settimana, quando si trovava ancora sopra l’Africa. Attualmente, quest’area di rovesci e temporali poco intensi si trova circa a metà strada tra l’Africa e le isole orientali dei Caraibi.

“L’onda tropicale che si muove attraverso l’Atlantico centrale sta incontrando aria secca, ma presto si sposterà in un ambiente con un basso wind shear e un’elevata umidità media, il che potrebbe favorirne lo sviluppo“, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo di uragani di AccuWeather.

A quest’area è stato assegnato un rischio elevato di sviluppo tropicale per questa settimana.

“Questa onda potrebbe trasformarsi nella prossima depressione tropicale o addirittura nella prossima tempesta tropicale con nome nell’Atlantico”, ha affermato DaSilva. “Se questa onda si trasformasse in una tempesta, le correnti direzionali la guiderebbero principalmente a nord dei Caraibi e lontano dagli Stati Uniti”.

Verso la fine del mese, il sistema potrebbe avvicinarsi alle Bermuda, ma la fiducia in questa traiettoria rimane bassa fino al completo sviluppo di una tempesta.

“Un’altra onda tropicale che si spinge dall’Africa potrebbe iniziare a organizzarsi già questo fine settimana“, ha affermato DaSilva.

I prossimi due nomi nell’elenco delle tempeste tropicali per la stagione degli uragani atlantici del 2025 sono Gabrielle e Humberto.

Attenzione alla zona dai Caraibi al Golfo

I meteorologi di AccuWeather continuano a monitorare attentamente la zona dai Caraibi occidentali al Golfo. Qualsiasi sviluppo in quest’area potrebbe rapidamente intensificarsi e minacciare le aree terrestri dall’America Centrale agli Stati Uniti, con tempo limitato per prepararsi a causa della vicinanza delle coste.

Questa zona potrebbe diventare sempre più favorevole allo sviluppo durante la seconda metà del mese, soprattutto nell’ultima settimana.

Le temperature dell’acqua nella regione rimangono ben al di sopra dei 27°C e quasi a 32°C, il che favorisce lo sviluppo tropicale. Qualsiasi aumento dell’umidità, combinato con un basso wind shear, potrebbe essere sufficiente a dare inizio allo sviluppo tropicale.

Una storica tregua nel picco della stagione degli uragani atlantici

Finché non si formerà la prossima tempesta con nome nell’Atlantico, la storica tregua di metà stagione rimarrà ininterrotta. L’Atlantico non ha sperimentato una tale mancanza di tempeste con nome durante il picco della stagione degli uragani dal 1992, anno in cui l’uragano Andrew toccò terra nel sud della Florida.

Nel 1992, si sperimentò un periodo senza tempeste dal 29 agosto al 17 settembre. Anche nel 2025, non si registrano tempeste dal 29 agosto nel bacino atlantico.