Misteri e meraviglie dell’Equinozio d’Autunno, dal falso mito dell’uovo alla durata del giorno e della notte

Ogni anno, con l’arrivo dell’equinozio d’autunno, il cielo e la Terra sembrano fermarsi per un istante in un perfetto equilibrio. Questo fenomeno astronomico ha da sempre affascinato l’umanità: dalle antiche civiltà che costruivano monumenti per segnare il passaggio delle stagioni, agli agricoltori che misuravano il tempo per i raccolti, fino ai curiosi di oggi che cercano di bilanciare un uovo. L’equinozio è un momento in cui giorno e notte si avvicinano alla parità, ma è anche un’occasione per osservare il cielo con occhi diversi, riconoscendo l’ordine preciso dei movimenti celesti che regolano la vita sul nostro pianeta. Tra miti, leggende e osservazioni scientifiche, questo istante rimane una finestra sul funzionamento della Terra e sul delicato equilibrio cosmico che ci circonda

L’equinozio d’autunno, in singolo istante

L’equinozio non è un’intera giornata, ma un preciso istante. Si verifica quando il Sole attraversa l’equatore celeste, quella linea immaginaria sopra l’equatore terrestre. In quel momento, l’asse di rotazione della Terra non è inclinato né verso né lontano dal Sole. Questo significa che, teoricamente, il giorno e la notte dovrebbero avere la stessa durata.

Tuttavia, l’orario dell’equinozio varia in base al fuso orario. Per esempio, nel 2025, l’equinozio d’autunno avverrà il 23 settembre alle 18:19 UTC. La precisione è importante: l’evento è istantaneo, non diluito nell’arco di una giornata intera.

Perché la data cambia

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’equinozio non cade sempre nello stesso giorno. Solitamente avviene il 22 o il 23 settembre, ma il calendario gregoriano non corrisponde perfettamente al tempo impiegato dalla Terra per completare un’orbita attorno al Sole (circa 365 giorni e un quarto). Questa discrepanza provoca leggere variazioni nella data dell’equinozio di anno in anno.

Il giorno e la notte sono veramente uguali?

Uno dei miti più diffusi è che in occasione dell’equinozio giorno e notte siano esattamente della stessa durata. In realtà, non è così. L’atmosfera terrestre piega la luce del Sole verso l’alto, facendo sorgere il Sole qualche minuto prima e tramontare qualche minuto dopo rispetto a un mondo senza aria. Inoltre, considerando le ore di crepuscolo, l’uguaglianza tra luce e buio reale avviene solo attorno all’inizio di novembre, e da allora le notti superano le ore diurne fino a metà febbraio.

L’alba e il tramonto

Ciò che resta invariabile e preciso durante l’equinozio è il punto in cui il Sole sorge e tramonta: esattamente a Est e a Ovest, indipendentemente dalla latitudine in cui ci si trova. Questo momento offre un’opportunità unica per orientare correttamente strumenti come la meridiana, trasformando l’evento in un laboratorio di osservazione astronomica a cielo aperto.

Il percorso del Sole nel cielo

Un’altra caratteristica affascinante dell’equinozio è il percorso del Sole. Per 6 mesi, il Sole sembra descrivere un arco concavo verso Nord, quasi un sorriso gigante. Dopo l’equinozio, il suo cammino si inarca verso il basso, come un arco di cielo ribaltato. Questo cambiamento è visibile anche in semplici esposizioni fotografiche a lunga durata e segna l’inizio dell’avvicendamento stagionale.

La Luna del Raccolto

Il plenilunio più vicino all’equinozio di settembre è noto come Harvest Moon o Luna del Raccolto. Durante la Luna del Raccolto, gli intervalli tra i successivi sorgere lunari sono più brevi, grazie all’inclinazione ridotta dell’orbita lunare rispetto all’orizzonte, permettendo agli agricoltori di sfruttare più ore di luce lunare per i raccolti.

L’uovo in equilibrio

Infine, il famoso mito secondo cui un uovo possa rimanere in equilibrio sull’estremità durante l’equinozio è semplicemente falso. Le leggi della gravità non vengono sospese perché il Sole illumina equamente entrambi i poli. Eppure, l’idea rimane affascinante e serve da pretesto per riflettere sulle stagioni e sulla posizione del Sole nel cielo.

Molto più di una curiosità astronomica

L’equinozio è molto più di una curiosità astronomica: è un momento di precisione celeste, un ponte tra stagioni e un’opportunità per riscoprire la relazione tra Terra, Sole e Luna. Separare i miti dalla scienza non diminuisce la magia del fenomeno: al contrario, rende ancora più straordinario osservare il nostro pianeta in perfetto equilibrio con il cielo.