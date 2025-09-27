Mistero Amelia Earhart, Trump: “desecreterò i file”

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che desecreterà i file sull’aviatrice americana Amelia Earhart, sparita durante un volo sull’Oceano Pacifico nel 1937 nel tentativo di diventare la prima donna a circumnavigare la terra. “Molte persone mi hanno chiesto della vita e delle avventure di Amelia Earhart, una storia davvero interessante, e se prenderei in considerazione l’idea di declassificare e divulgare tutto ciò che la riguarda, in particolare il suo ultimo, fatale volo!“, ha scritto Trump su Truth. “È stata una pioniera dell’aviazione, la prima donna ad attraversare in solitaria l’Oceano Atlantico e ha raggiunto molti altri ‘primati’ nell’aviazione. È scomparsa nel Pacifico mentre cercava di diventare la prima donna a volare intorno al mondo“.

“Amelia ha completato quasi tre quarti del giro del mondo prima di scomparire improvvisamente e senza preavviso, per non essere mai più vista. La sua scomparsa, quasi 90 anni fa, ha affascinato milioni di persone. Chiedo alla mia amministrazione di declassificare e divulgare tutti i documenti governativi relativi ad Amelia Earhart, al suo ultimo viaggio e a tutto ciò che la riguarda“, ha concluso Trump.