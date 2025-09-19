Mobilità elettrica e turismo termale: inaugurata una nuova infrastruttura in Slovenia

Plenitude, attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, e Thermal Resort Lendava annunciano oggi l’inaugurazione di dieci punti di ricarica per veicoli elettrici tecnologicamente avanzati installati presso l’esclusivo complesso termale. L’infrastruttura, in particolare, include 6 punti di ricarica a corrente alternata (AC) da 22 kW e 4 punti a corrente continua (DC) Ultrafast da 300 kW, e offrirà a tutti gli e-driver soluzioni rapide e affidabili per ricaricare la propria vettura elettrica. Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, è stato realizzato grazie alla proficua collaborazione con Thermal Resort Lendava, che ha permesso l’installazione dell’infrastruttura presso la propria sede, e con il Comune di Lendava che ha fornito supporto durante l’intero iter autorizzativo. La Slovenia rappresenta un mercato sempre più strategico per Plenitude, che prevede di ampliare ulteriormente la propria rete di ricarica su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle principali arterie autostradali, ai principali centri urbani e alle località turistiche.

Una ricarica per ospiti e comunità

Il nuovo hub contribuirà in modo significativo a migliorare la qualità del soggiorno degli ospiti del Thermal Resort Lendava, consentendo loro di ricaricare facilmente e rapidamente i veicoli elettrici direttamente in loco, senza la necessità di ulteriori spostamenti. Allo stesso tempo, il progetto porterà benefici anche alla comunità locale, poiché la nuova infrastruttura di ricarica contribuirà allo sviluppo della mobilità elettrica e migliorerà la visibilità di Lendava quale destinazione attenta a tale tematica. Plenitude è presente in Slovenia nel mercato retail dell’energia attraverso Adriaplin doo e nel settore della mobilità elettrica tramite la controllata Plenitude On The Road. Il Thermal Resort Lendava comprende un hotel, un residence con appartamenti e un campeggio, arricchiti da un’ampia offerta termale complementare, pensata per il benessere del corpo e dello spirito. La struttura offre ai propri ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno per una fuga rilassante e confortevole dalla vita quotidiana. Il Resort vanta servizi di alta qualità, di cui gli ospiti possono usufruire indipendentemente dalla tipologia di sistemazione selezionata.