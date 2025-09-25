Mobilitazione militare senza precedenti al Pentagono: convocati centinaia di generali e ammiragli USA

Il Segretario alla Difesa degli USA, Pete Hegseth, ha ordinato centinaia di generali e ammiragli dell’esercito statunitense di riunirsi con breve preavviso, e senza una ragione specifica, presso una base del Corpo dei Marines in Virginia la prossima settimana. Secondo più di una dozzina di persone a conoscenza della questione, la direttiva, del tutto insolita, è stata inviata praticamente a tutti i massimi comandanti militari del mondo. La direttiva è stata emessa all’inizio di questa settimana, mentre si avvicina la chiusura delle attività governative, e mesi dopo che il team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l’intenzione di intraprendere un’ampia fusione dei massimi comandi militari.

Un evento senza precedenti

Si legge sul Washington Post che nessun segretario alla Difesa ha mai mobilitato un numero così alto di generali e ammiragli militari. Evento che solleva preoccupazioni per la sicurezza nazionale. A tale comunicazione si aggiunge la decisione di Hegseth di apportare massicci cambiamenti al Pentagono, tra cui la riduzione del 20 percento del numero di ufficiali generali.