Mobility tech, Bologna ospita “Traffic 2025”: la fiera italiana su mobilità smart e infrastrutture intelligenti

Semafori intelligenti e illuminazione stradale a energia solare, gestione smart dei parcheggi, controllo automatico della viabilità e anche droni per il monitoraggio di file e incidenti. Sono alcune delle nuove tecnologie che presto rivoluzioneranno la mobilità urbana e forniranno nuovi strumenti per rendere più fluido e sicuro il congestionato traffico cittadino. Queste e altre novità hi-tech saranno presentate a “Traffic 2025″, la prima fiera italiana sul traffic management, la mobilità evoluta e le infrastrutture intelligenti, che si svolgerà nei giorni 8 e 9 ottobre prossimi a BolognaFiere. La manifestazione sarà accompagnata da E-Bus Europe, area espositiva dedicata all’industria, alla tecnologia e al mercato degli autobus elettrici, e si svolgerà in contemporanea con E-Charge 2025, terza edizione della fiera internazionale sulle tecnologie e i servizi per l’Electric Vehicle Charging.

Il programma prevede circa 15 convegni e tavole rotonde sulle tematiche di maggiore interesse e attualità. In particolare, saranno affrontati argomenti come la gestione smart della mobilità urbana, l’evoluzione delle flotte aziendali, l’elettrificazione del trasporto pubblico locale su gomma, le infrastrutture di ricarica pubblica e aziendale, le tecnologie geofencing per i parcheggi e i veicoli connessi per la sicurezza stradale. Nell’ambito di E-Charge si svolgeranno inoltre due importanti approfondimenti tematici: MCS Megawatt Day (giovedì 9 ottobre), prima conferenza italiana sui sistemi di ricarica ad alta potenza, e gli Stati Generali della Ricarica (mercoledì 8 ottobre), summit dedicato agli stakeholder del settore della ricarica dei veicoli elettrici.

Le aziende partecipanti e gli sponsor

A circa tre settimane dall’inaugurazione, sono previsti in totale circa 100 espositori. A Traffic parteciperanno aziende leader come TrafficLab, Dahua, PTV Sistema, Park It e SICE. Importanti anche le partecipazioni all’area E-Bus Europe, tra cui Gruppo D’Auria e Assytech, e alla fiera E-Charge, con Moon Power Italia (Gruppo Volkswagen), Plus EV-Charge, Ekoenergetyka e Kempower.Traffic e E-Charge sono organizzate dalla società milanese A151 srl, in collaborazione con BolognaFiere.

Platinum sponsor è Moon Power Italia, green sponsor sono Sfhera e IEM SPS Italia, mentre sponsor tecnico è Tellus Power Europe. Le manifestazioni sono patrocinate da Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e da ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management), AISICO (Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione), ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile), ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio), ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione), ANSSAT (Associazione Nazionale Servizi Satellitari e Telematici), Apindustria Confimi Vicenza, ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione), ASSINTEL (Associazione Nazionale Imprese Ict), ASSODEL (Associazione Distretti Elettronica Italia), Assosharing, Club Italia, Confindustria Emilia Area Centro, Consiglio Nazionale Geometri, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), FederMobilità, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Kyoto Club, Motus-E, OICE (Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza), PIARC (Associazione Mondiale della Strada), SIPOTRA (Società Italiana di Politica dei Trasporti), TTS Italia (Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza) e UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri). Tra i partner si segnalano TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) e Bologna Città 30. L’ingresso, riservato agli operatori del settore, è gratuito previa registrazione online.