Monitorare l’evoluzione della Terra: il progetto MEET al centro dell’infoday di Bari

Domani martedì 30 settembre 2025, saranno presentanti a Bari, presso la Camera di Commercio (Via Cavour, 2), i risultati del progetto “Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics” (MEET), coordinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e finanziato dal PNRR. Durante l’infoday, dal titolo “Profondamente terrestri. Nuove tecnologie e nuovi osservatori per una scienza della terra aperta al futuro”, si alterneranno incontri, dibattiti e tavole rotonde dalle ore 10 alle 17.

In particolare, saranno presentati due nuovi portali di dati aperti, “Italian Platform for Solid Earth Science” (IPSES) e “Platform for Earth Observation from Space” (PEOS), e sarà allestita un’area espositiva dedicata ai quattro temi del Progetto, tra cui “La Terra dalla Terra”, con i nuovi sensori delle grandi reti nazionali (Rete Integrata Nazionale GNSS, Rete Sismica Nazionale, Rete Idrogeochimica).