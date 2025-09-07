Montagna: bloccati a 1.100 metri nel Bresciano, salvati dal Soccorso Alpino

I tecnici della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – sono intervenuti ieri sera, su richiesta della SOREU delle Alpi, per soccorrere 3 persone in difficoltà sul Monte Pizzoccolo. Si trovavano a circa 1.100 metri di quota, in un tratto molto impervio tra le 2 creste: uno in posizione più alta e gli altri 2 più in basso. Tre tecnici del Soccorso Alpino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno raggiunto le persone, che sono state messe in sicurezza e accompagnate fino al sentiero. L’operazione si è conclusa intorno all’una di notte.