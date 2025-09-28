Montagna: cercatore di funghi non rientra, scattano le ricerche nel Modenese

Proseguono nel Modenese le ricerche di un fungaiolo di 81 anni scomparso ieri. Le operazioni coinvolgono le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Cimone, i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che stanno perlustrando la zona di Capanna Tassoni, nel comune di Fanano. Le ricerche erano iniziate ieri sera, intorno alle 21. Per la mattinata è previsto anche un sorvolo con un velivolo dell’Aeronautica Militare equipaggiato con tecnologia Imis.