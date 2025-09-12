Montagna: cercatrice di funghi trovata morta nel Torinese

Tragedia nel Torinese, dove una donna uscita per cercare funghi è stata trovata priva di vita. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel comune di Andrate per prestare soccorso alla donna che, partita con il marito, se ne era separata per seguire due percorsi distinti, ma non era rientrata al termine della cerca. Il marito era partito alla sua ricerca, individuandola priva di conoscenza, e ha immediatamente lanciato l’allarme intorno alle 18.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, la cui equipe ha tentato le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma invano: non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il corpo è stato affidato alle squadre a terra della stazione locale di Soccorso Alpino che hanno atteso l’arrivo dei Carabinieri e proceduto alla rimozione della salma in seguito all’autorizzazione del magistrato.

Si tratta del decimo intervento per cercatori di funghi effettuato questa settimana in Piemonte dal Soccorso Alpino.