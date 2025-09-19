Montagna, due cercatori di funghi morti nel VCO in poche ore

Due cercatori di funghi sono morti in due distinti incidenti avvenuti nel giro di poche ore nei boschi del Verbano-Cusio-Ossola, nel nord del Piemonte. Questa mattina, un uomo di 72 anni di Novara è precipitato in Valle Olocchia, nel territorio comunale di Bannio Anzino. Inutili i soccorsi scattati dopo l’allarme lanciato dal dispositivo wearable indossato dall’uomo.

Ieri, un uomo di 67 anni aveva perso la vita: in quel caso il corpo è stato trovato nella zona dell’Alpe Prà a Pieve Vergonte. A lanciare l’allarme un amico con cui l’uomo aveva un appuntamento nei pressi di una baita.