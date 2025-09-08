Montagna: escursionista disperso nel Cuneese, ricerche in corso

Sono scattate ieri sera le ricerche di un uomo disperso sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, dopo che i familiari hanno denunciato il mancato rientro: l’uomo, intorno alle 19, aveva inviato un messaggio dicendo di essere in discesa, a circa 3 ore dal parcheggio dove aveva lasciato la moto. Durante la notte, una decina di tecnici del Soccorso Alpino, supportati da Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, hanno perlustrato i principali sentieri senza risultati. Dalla mattina, circa 25 operatori collaborano con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. È atteso anche un elicottero della Guardia di Finanza con tecnologia Imsi Catcher per localizzare il cellulare del disperso. Ai soccorsi partecipano inoltre Vigili del Fuoco e personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime, che ospitano il centro di coordinamento.