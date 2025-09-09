Montagna, escursionista disperso nel Cuneese: riprese le ricerche

Riprese questa mattina le operazioni di ricerca dell’escursionista disperso nel Comune di Entracque, nel Cuneese. Coinvolti oggi oltre 40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nuovamente impegnati a battere i sentieri e i versanti della montagna nella zona tra il rifugio Pagarì e i colli delle Finestre e Saint Robert. Gli esperti hanno deciso di concentrare le energie sulle aree più a valle dei percorsi dopo che ieri si è focalizzata l’attenzione in quota nelle zone più impervie. Sul versante francese il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ha ripreso i sorvoli con il proprio elicottero, così come i Vigili del Fuoco sul lato italiano. Sono impegnati nelle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime.