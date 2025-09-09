Montagna, escursionista disperso nel Cuneese: riprese le ricerche

In corso, anche con mezzi aerei, le operazioni di ricerca dell'escursionista disperso nel Comune di Entracque, nel Cuneese

montagna

Riprese questa mattina le operazioni di ricerca dell’escursionista disperso nel Comune di Entracque, nel Cuneese. Coinvolti oggi oltre 40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nuovamente impegnati a battere i sentieri e i versanti della montagna nella zona tra il rifugio Pagarì e i colli delle Finestre e Saint Robert. Gli esperti hanno deciso di concentrare le energie sulle aree più a valle dei percorsi dopo che ieri si è focalizzata l’attenzione in quota nelle zone più impervie. Sul versante francese il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ha ripreso i sorvoli con il proprio elicottero, così come i Vigili del Fuoco sul lato italiano. Sono impegnati nelle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

