Montagna: escursionisti dispersi nelle Dolomiti friulane, ricerche in corso

Dalla tarda serata di ieri sono in corso le ricerche di 2 escursionisti statunitensi di cui si sono perse le tracce. Stavano affrontando l’anello delle Dolomiti friulane: erano partiti venerdì mattina dal Rifugio Flaiban Pacherini, diretti al Rifugio Pordenone, dove avevano prenotato il pernottamento ma non sono mai arrivati. A dare l’allarme sono stati i gestori del rifugio. Le operazioni di ricerca sono iniziate durante la notte e si sono avvalse dell’elisoccorso regionale in modalità notturna e di un elicottero dell’Aeronautica militare. Fino alle 3 del 6 settembre sono stati controllati tutti i bivacchi, purtroppo senza esito.

Questa mattina, appena le condizioni lo hanno consentito, un elicottero civile ha trasportato in quota diverse squadre del Soccorso Alpino di Forni di Sopra e Valcellina: al momento 7 squadre stanno operando a piedi. Le ricerche proseguono con il supporto dei vigili del fuoco, che insieme ai soccorritori stanno perlustrando sentieri e aree considerate a rischio.