Montagna: malore in quota, 4 giovani escursionisti soccorsi in Trentino

Quattro escursionisti di Cesena, tra i 19 e i 20 anni, sono stati soccorsi durante la notte lungo il sentiero 711 in Val Canali, in Trentino, vicino al bivacco Minazio, a quota 2.081 metri, quando uno di loro ha avuto problemi cardiaci. La chiamata al numero unico per le emergenze ha attivato inizialmente l’elicottero, ma le condizioni meteo avverse ne hanno impedito il decollo. Un operatore del Soccorso alpino di Primiero si è recato sul posto via terra per valutare la situazione e la possibilità di un nuovo sorvolo. Dopo aver escluso il volo, altre 2 squadre della stazione di Primiero e Caoria, composte da 15 soccorritori tra cui un’infermiera, hanno raggiunto i ragazzi a piedi. Accertata la non gravità delle condizioni sanitarie, i 4 escursionisti sono stati accompagnati a valle a piedi, mentre un’ambulanza attendeva a Malga Canali per il giovane con problemi cardiaci.