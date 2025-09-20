Montagna, precipita per 80 metri dalle Torri di Neva: morto 36enne

Un alpinista di 36 anni è morto dopo essere precipitato mentre scalava il quarto tiro della via dei Pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra Bellunese e Trentino. Attorno alle 13.15, la Centrale del Suem di Pieve di Cadore è stata messa in contatto con un alpinista, che chiamava poiché il compagno di cordata, che stava scalando da primo sopra di lui, era precipitato e lui non lo vedeva, né sentiva. Avvisata la Centrale di Trento e concordato l’invio di Falco, è stato allertato per un eventuale supporto alle operazioni anche il Soccorso Alpino di Feltre.

L’equipaggio ha issato con un verricello di 40 metri a bordo il compagno fermo in sosta, che ha poi raccontato di aver sentito l’amico muoversi in alto attorno a un passaggio probabilmente più impegnativo e di averlo visto precipitare, passargli accanto e sparire alla sua vista. Lo scalatore è stato quindi lasciato al Rifugio Boz assieme all’infermiera.

Falco è nuovamente salito in parete, dove il 36enne di Montebelluna (Treviso), dopo una caduta di un’ottantina di metri, è stato trovato morto appeso alla corda. Il corpo è stato recuperato e trasportato al campo base. Ultimati i rilievi del caso e ottenuti i via libera necessari, la salma è stata portata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Mezzano e affidata ai Carabinieri.