Montagna, ritrovato l’escursionista disperso nel Biellese: sta bene

È stato rintracciato il giovane escursionista disperso da ieri in alta Valle Cervo, nel Biellese. A trovarlo le squadre del Soccorso Alpino che operavano a terra. Il giovane non è ferito, ma è stato comunque trasportato con l’elicottero Drago all’ospedale di Biella Ponderano per controlli. Si tratta di un escursionista di 32 anni: era partito da Piedicavallo nella mattinata di giovedì 11 settembre, andando in direzione del Monte Bo. Lungo il tragitto è rimasto in contatto con i familiari fino alla serata di venerdì, dando indicazioni sulla sua posizione, poi non si sarebbero avuti più contatti.

Lanciato l’allarme, i soccorritori lo hanno ritrovato nella serata di ieri. Il disperso ha riferito di aver perso lo zaino con il telefono all’interno, durante una caduta nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, che ha poi trascorso all’addiaccio.