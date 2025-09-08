Montagna: salvati alpinisti dispersi in provincia di Torino

Durante la notte scorsa a Bardonecchia (Torino) si è svolta un’operazione di ricerca per 2 alpinisti dispersi. Erano partiti la mattina precedente per l’ascensione del Bric di Mezzodì e, non facendo ritorno, intorno alle 22 è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenute squadre a terra e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che hanno iniziato a seguire l’itinerario dei dispersi e a battere i versanti della montagna alla ricerca di tracce. A causa del peggioramento delle condizioni e del rischio legato al freddo, intorno alle 2 è stato attivato anche il sorvolo notturno del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. I 2 alpinisti sono stati individuati lungo la cresta, a circa 2750 metri, e recuperati con il verricello. Presentavano un principio di ipotermia, ma erano in buone condizioni fisiche. Le operazioni si sono concluse intorno alle 5 con il rientro di tutte le squadre.