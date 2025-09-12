Montagna: soccorsa coppia di escursionisti nel Bellunese

Il Soccorso Slpino di Auronzo di Cadore è intervenuto in serata per assistere una coppia di escursionisti di Lecco, rispettivamente di 75 e 67 anni, bloccata dalla stanchezza durante un giro ad anello. Saliti al Rifugio Fonda Savio e diretti al Ciadin di Rin Bianco lungo il sentiero 119, l’uomo è stato colto da crampi alle gambe, rendendosi impossibile proseguire. I soccorritori, tra cui due della Guardia di finanza, lo hanno imbarellato nei tratti più ripidi fino al sentiero 101, dove ha potuto camminare da solo. La moglie, pur affaticata, ha camminato autonomamente fino al casello delle Tre Cime, dove entrambi sono stati trasportati in fuoristrada al parcheggio.