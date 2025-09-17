Montagna: soccorsa escursionista in difficoltà a 1600 metri sopra Casera Valinfier

Soccorsa 24enne escursionista di Cuneo in difficoltà sopra Casera Valinfier, recuperata dall'elicottero

montagna

Questa mattina il Soccorso Alpino di Maniago, con l’elisoccorso regionale, ha avviato le ricerche di una 24enne escursionista di Cuneo in difficoltà a 1600 metri sopra Casera Valinfier. La ragazza, partita il 15 settembre dal Lago di Selva con l’intenzione di raggiungere il Bivacco Dall’Asta, aveva smarrito le tracce e inviato messaggi ai familiari prima che il cellulare si scaricasse. I genitori hanno attivato i soccorsi tramite il Soccorso Alpino piemontese, che ha avvisato i colleghi friulani. Grazie alle coordinate trasmesse, l’elicottero l’ha recuperata con verricello e portata in sicurezza ad Andreis.

Ultimi approfondimenti di NEWS