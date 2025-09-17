Montagna: soccorsa escursionista in difficoltà a 1600 metri sopra Casera Valinfier

Questa mattina il Soccorso Alpino di Maniago, con l’elisoccorso regionale, ha avviato le ricerche di una 24enne escursionista di Cuneo in difficoltà a 1600 metri sopra Casera Valinfier. La ragazza, partita il 15 settembre dal Lago di Selva con l’intenzione di raggiungere il Bivacco Dall’Asta, aveva smarrito le tracce e inviato messaggi ai familiari prima che il cellulare si scaricasse. I genitori hanno attivato i soccorsi tramite il Soccorso Alpino piemontese, che ha avvisato i colleghi friulani. Grazie alle coordinate trasmesse, l’elicottero l’ha recuperata con verricello e portata in sicurezza ad Andreis.