Montagna, tragedia nel Cuneese: escursionista muore dopo caduta, recuperato con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

Intervento del Soccorso Alpino nel Cuneese, nel Comune di Vinadio, in provincia di Cuneo, per il recupero di un escursionista morto ieri a causa di una caduta. L’allarme è scattato quando i familiari hanno segnalato il mancato rientro dell’uomo, partito in mattinata verso il vallone di Sant’Anna di Vinadio. Grazie all’app Georesq del CNSAS, il tecnico di centrale operativa ha individuato l’ultimo punto GPS segnalato dal cellulare dell’escursionista, situato appena sotto il Monte Lausa Bruna. Una squadra del Soccorso Alpino si è immediatamente diretta sul posto, trovando il corpo dell’uomo a valle di un salto di rocce da cui si presume sia precipitato. Sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, che hanno eseguito le operazioni di Polizia Giudiziaria e il recupero del corpo, avvenuto questa mattina con l’ausilio di un elicottero dei pompieri.