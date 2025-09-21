Montegranaro, caso di West Nile: uomo ricoverato a Macerata

“Ho avuto comunicazione dal direttore del dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Ast di Fermo, che un anziano cittadino di Montegranaro residente nel quartiere di Santa Maria, è ricoverato presso l’ospedale di Macerata ed è stato accertato il caso di West Nile”. Lo scrive sui social Endrio Ubaldi, sindaco di Montegranaro (Fermo). “Subito ci siamo attivati ​​seguendo le direttive dell’Azienda sanitaria e invito la cittadinanza a seguire le indicazioni qui riportate. – prosegue il sindaco – Abbiamo organizzato per la serata di oggi dalle 24 una disinfestazione mirata nel quartiere di Santa Maria. Invito i residenti del quartiere Santa Maria a chiudere le finestre dalle ore 24 di questa sera, a tenere gli animali in casa e non lasciare indumenti all’esterno”.

Ubaldi ricorda infine che “finora sono state fatte da aprile tre disinfestazioni adulticide e la prossima, su tutto il territorio comunale, è prevista per i giorni del 29 e 30 settembre”.