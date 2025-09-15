Morto un altro cercatore di funghi: settima vittima in Valtellina

Settima vittima, in Valtellina, tra i cercatori di funghi dall’inizio della stagione, che generalmente va dalla primavera all’autunno. Attorno alle 13.15 è arrivata la segnalazione alla centrale operativa di Soreu delle Alpi di un uomo di 75 anni che era andato in cerca di funghi nei boschi sopra il centro abitato di Talamona (Sondrio) e che non risultava più raggiungibile. Sono intervenuti i tecnici della Stazione di Morbegno del CNSAS con otto soccorritori, insieme al SAGF di Sondrio e ai Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato individuato in località La Bianca, una zona caratterizzata da canali e salti di roccia, a circa 1000 metri di quota. Il medico ha constatato il decesso e la salma è stata recuperata dall’elisoccorso.