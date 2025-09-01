Mostra del Cinema di Venezia, i Vigili del Fuoco presentano il cortometraggio “In re minore”

Il cortometraggio dei Vigili del Fuoco porta nel cuore ferito dell’Aquila nei giorni successivi al terremoto del 2009

cortometraggio re minore vigili del fuoco
MeteoWeb

Sarà presentato il 3 settembre in anteprima alla 82° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nel programma Venice Production Bridge, il cortometraggio “In re minore” prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Il film, scritto e diretto da Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini, Vigili del Fuoco, porta nel cuore ferito dell’Aquila nei giorni successivi al terremoto del 2009, seguendo Alberto, un Vigile del Fuoco che, scavando tra le macerie, si trova a fare i conti non solo con la distruzione ma con il suo dolore intimo e profondo.

Una storia di silenzi e di memorie, di mani che scavano e di vite in bilico, in cui il lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco diventa simbolo di umanità e speranza.

All’evento presso l’Hotel Excelsior al Lido, saranno presenti i sottosegretari al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino. Interverranno Bruno Vespa, Gianni Letta e il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio.

