Musk ha perso davvero il titolo di uomo più ricco del mondo? Chi è Larry Ellison e che sta succedendo a Oracle

La battaglia tra miliardari per il titolo di uomo più ricco del mondo si è infiammata mercoledì con l’inattesa rimonta di Larry Ellison. In pochi minuti di contrattazioni all’inizio della giornata, le azioni di Oracle, il gigante del software co-fondato dall’ex studente universitario, sono schizzate di oltre un terzo, abbastanza da strappargli temporaneamente il titolo detenuto da Elon Musk. Ma il mercato azionario è volubile, e a fine giornata Musk era di nuovo in cima, almeno secondo il tracker di ricchezza di Bloomberg: Musk ora vale 384,2 miliardi di dollari contro i 383,2 miliardi di Ellison.

La differenza tra i due patrimoni è di un miliardo, minima rispetto alle cifre in gioco: ciascuno potrebbe finanziare lo stile di vita di 5 milioni di famiglie americane per un anno, circa l’intera popolazione della Florida, o permettere a tutto il Sudafrica di prendere un anno di vacanza basandosi sul PIL.

Il sorpasso temporaneo è stato favorito da un eccezionale rapporto sugli utili di Oracle, alimentato da ordini multimiliardari mentre si accende la corsa all’intelligenza artificiale. Ellison possiede circa il 40% di Oracle, quindi l’impennata delle azioni ha aggiunto 100 miliardi di dollari al suo patrimonio in poco più di mezz’ora. Tra i nuovi contratti figurano accordi con OpenAI, Meta, Nvidia e la stessa xAI di Musk. Oracle prevede che i ricavi della sua divisione cloud salgano del 77% quest’anno, arrivando a 18 miliardi, e a 144 miliardi tra quattro anni.

Ellison ha spiegato in una conference call che Oracle guadagnerà non solo dai centri di calcolo che costruiscono i chatbot, ma anche dalla gestione quotidiana dei sistemi di IA per far funzionare robot in fabbrica, sviluppare farmaci, operazioni finanziarie e automazione del lavoro legale e commerciale. Come ha detto l’81enne: “L’IA cambia tutto”.

Musk spera nello stesso per Tesla e il suo patrimonio, ma fatica a convincere gli investitori. Le vendite di auto elettriche, dopo il brusco calo all’inizio dell’anno, non sono ancora riprese. Musk cerca di spostare l’attenzione sugli altri business di Tesla, come la robotica e l’intelligenza artificiale dietro auto e robotaxi, ma le brutte notizie continuano: le vendite nell’Unione Europea sono calate del 40% e Tesla ha perso quote di mercato negli Stati Uniti a causa dell’impegno politico di Musk che ha fatto allontanare una parte dei potenziali clienti.

Le azioni di Oracle hanno chiuso mercoledì a 328,33 dollari, in rialzo del 36%. Tesla è salita di meno dell’1%, chiudendo a 347,79 dollari.

Oracle si avvicina al trilione di capitalizzazione grazie all’accordo con OpenAI

Oracle si avvicina al trilione di capitalizzazione dopo l’accordo con OpenAI, che punta i riflettori sulla corsa alla potenza di calcolo delle aziende che investono miliardi per diventare leader nell’intelligenza artificiale. I guadagni del titolo, come anticipato, ieri hanno anche fatto diventare momentaneamente il co-fondatore Larry Ellison l’uomo più ricco del mondo, superando Elon Musk, con un patrimonio netto vicino ai 400 miliardi di dollari.

OpenAI ha firmato un contratto con Oracle per acquistare 300 miliardi di dollari di potenza di calcolo in circa cinque anni, uno dei più grandi accordi cloud mai stipulati. Il contratto richiederà una potenza di 4,5 gigawatt, equivalente all’elettricità prodotta da più di due dighe di Hoover o al consumo di circa quattro milioni di abitazioni. Oracle ha aggiunto 317 miliardi di dollari di ricavi da contratti futuri durante l’ultimo trimestre, mentre l’amministratore delegato Safra Catz ha confermato accordi con tre clienti diversi.

Il contratto, che avrà inizio nel 2027, rappresenta una scommessa rischiosa: OpenAI è una startup in perdita, con un fatturato annuo di circa 10 miliardi, meno di un quinto dei 60 miliardi mediamente necessari ogni anno. Oracle concentra gran parte dei ricavi futuri su un unico cliente e potrebbe dover indebitarsi per acquistare i chip IA necessari ai data center.

Oracle aveva anticipato l’accordo in un documento di giugno, prevedendo oltre 30 miliardi di dollari di entrate annuali a partire dal 2027, con ulteriori ricavi man mano che entreranno in funzione nuovi data center. L’accordo riflette la strategia di Sam Altman, CEO di OpenAI, che punta a risolvere sfide complesse, sviluppare chip personalizzati con Broadcom, creare un concorrente dell’iPhone e lanciare la nuova società cloud Stargate, bruciando grandi quantità di denaro. OpenAI prevede di non generare profitti fino al 2029, con perdite stimate di 44 miliardi di dollari, mentre la carenza di risorse informatiche ostacola il lancio dei prodotti e limita i progressi nella creazione di nuovi modelli di IA. Il settore, in generale, sta investendo centinaia di miliardi per costruire nuovi data center, talvolta mettendo a dura prova l’approvvigionamento energetico locale.