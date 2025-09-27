Myanmar, il terremoto svela i resti di un antico edificio: un tesoro architettonico della dinastia Konbaung

Dalle profondità della terra, squarciate dal violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar lo scorso marzo, riaffiora la memoria sepolta di un’epoca perduta. Le scosse, pur devastanti, hanno rivelato ciò che per secoli era rimasto celato: i resti di un edificio risalente con tutta probabilità all’ultima grande dinastia birmana, la Konbaung (1752–1885), sovrana del cosiddetto Terzo Impero Birmano, poi annientato dal dominio coloniale britannico.

La scoperta, avvenuta nella regione di Mandalay, ha immediatamente attirato l’attenzione del Dipartimento di Archeologia locale, che ad aprile ha avviato un programma sistematico di scavi. Le fessure nel terreno, aperte dalle onde sismiche, hanno permesso di portare alla luce elementi architettonici in mattoni come piattaforme, parapetti e gradini alti circa 45 centimetri. Già nel 2009 alcuni segni della presenza della struttura erano emersi accidentalmente durante la produzione di mattoni, quando la popolazione locale aveva rinvenuto una scalinata, poi rimasta senza seguito archeologico. Oggi, grazie alla forza imprevista della natura, quelle tracce trovano un contesto.

Sebbene l’entusiasmo per il ritrovamento abbia evocato i fasti degli antichi “palazzi dell’acqua“ – luoghi rituali raffigurati nei manoscritti su foglie di palma (Pura-pike) – gli esperti suggeriscono cautela. Le dimensioni dell’edificio (stimato tra i 60 e i 75 metri di lunghezza e 60 in larghezza) fanno pensare più a una grande residenza in legno che a un palazzo cerimoniale. Tuttavia, il paragone con strutture storiche come il Monastero Inwa Varkara e lo splendido Shwenandaw (Palazzo d’Oro) è architettonicamente fondato.

Architettura, simboli e potere: la raffinatezza della dinastia Konbaung

La dinastia Konbaung, che regnò sul Myanmar dal XVIII fino alla conquista britannica nel 1885, rappresenta uno dei vertici della cultura architettonica birmana. Durante questo periodo fiorirono i monasteri lignei – costruiti prevalentemente in teak – che si distinsero per la loro straordinaria ricchezza ornamentale. Tetti multipli, intagli raffinatissimi, motivi mitologici e narrativi tratti dalle vite del Buddha caratterizzavano queste strutture, concepite non solo come luoghi religiosi ma anche come veri e propri centri culturali.

Molti monasteri, tra cui il celebre Shwenandaw, sono costruiti su piattaforme sopraelevate sorrette da pilastri. Le scalinate monumentali, come quelle appena rinvenute nel sito archeologico, richiamano elementi ricorrenti nella progettazione della casata Konbaung. Ogni edificio era progettato secondo una precisa gerarchia spaziale e spirituale, con sale di meditazione, dormitori, spazi rituali e torri pyathat, spesso simbolo della presenza regale o sacra.

L’acqua, nella cultura del Myanmar, era considerata elemento sacro: i cosiddetti palazzi dell’acqua venivano usati per cerimonie purificatrici e pratiche religiose. Un antico manoscritto attribuito a Letwe Nawrahta, funzionario imperiale, descrive un edificio cerimoniale con cinque scalinate e numerosi dormitori ombreggiati da alberi di mango — descrizione che alcuni hanno collegato con entusiasmo alla recente scoperta, anche se gli studiosi tendono a identificare l’edificio come una residenza di legno più sobria, ma comunque carica di valenze simboliche.

Fusioni stilistiche, innovazioni e apertura culturale

Durante il periodo Konbaung, l’architettura non si limitò alla tradizione. In alcuni casi, come nel Monastero Kinwun Mingyi U Kaung, si osservarono influenze occidentali, con l’adozione di elementi classici europei – colonne in stile corinzio, archi, fregi – integrati nella struttura religiosa. Questo rifletteva i contatti diplomatici con l’estero e l’apertura, seppur selettiva, a modelli culturali non autoctoni.

Non mancavano inoltre le strutture in mattoni, come il Monastero di Maha Aungmye Bonzan, che pur mantenendo la forma e lo stile dei monasteri lignei, era costruito interamente in muratura. Questo tipo di costruzione, più durevole ma meno diffuso, potrebbe offrire un parallelo significativo con i recenti ritrovamenti, che mostrano elementi in mattoni ben conservati.

Infine, non va dimenticato il ruolo educativo e sociale dei monasteri: veri cuori pulsanti della vita religiosa, essi conservavano manoscritti, istruivano giovani novizi, custodivano rituali. Costruire un monastero era un atto di merito spirituale, e spesso uno strumento di legittimazione politica per la classe dirigente.

Una finestra sul passato

Il Dipartimento di Archeologia e il Museo Nazionale del Myanmar hanno già annunciato che gli scavi continueranno e che i resti saranno preservati con l’intento di aprirli al pubblico, a scopo educativo e culturale. Se confermata, l’identità della struttura rappresenterebbe non solo una rara testimonianza materiale dell’ultimo periodo monarchico del paese, ma anche un simbolo potente di come la storia, pur sepolta, possa riaffiorare in modi inaspettati.

In un’epoca in cui il Myanmar continua a confrontarsi con la propria memoria, questo ritrovamento si presenta come una preziosa opportunità per riscoprire e valorizzare il lascito spirituale, estetico e architettonico di una civiltà tra le più raffinate dell’Asia sud-orientale.