NAE assegna 30 borse di studio post-laurea a studenti nigeriani: focus su geoscienze, energie rinnovabili e transizione energetica

La consociata di Eni, Nigerian Agip Exploration Limited (NAE), per conto di NNPC Limited e del NAE PSC, ha assegnato borse di studio a 30 vincitori nigeriani per studi post-laurea in università nigeriane e internazionali, nell’ambito del programma di borse di studio 2025/2026. Come parte del programma, 10 beneficiari svolgeranno studi post-laurea in diverse università all’estero. I restanti vincitori proseguiranno i loro studi post-laurea in università nigeriane in discipline come ingegneria, geoscienze, tecnologia petrolifera e ambientale, economia dell’energia, energie rinnovabili e transizione energetica. Durante la cerimonia di premiazione tenutasi ad Abuja, il vicepresidente e direttore generale di NAE, Fabrizio Bolondi, si è congratulato con i vincitori, affermando che il conferimento della borsa di studio offrirà loro l’opportunità di perseguire i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi professionali. “La cerimonia di premiazione sottolinea il nostro costante impegno per il futuro dell’istruzione, dell’innovazione e dello sviluppo delle competenze in Nigeria”, ha dichiarato. Ha inoltre esortato i beneficiari a sfruttare al meglio l’opportunità per studiare e acquisire competenze preziose a beneficio del paese, in particolare nel settore energetico.

Un impegno duraturo per lo sviluppo delle competenze e la sostenibilità

Alla cerimonia erano presenti anche il Chief Upstream Investment Officer di NNPC Upstream Investment Management Services (NUIMS), rappresentato dalla responsabile delle relazioni esterne, Edith Bunmi-Lawson, e il vice responsabile dell’asset PSC A3, Paul Duke. Il programma di borse di studio post-laurea è stato istituito dai partner del NNPC-NAE PSC nel 2007 come parte delle iniziative dell’azienda per lo sviluppo del capitale umano, al fine di promuovere l’acquisizione di conoscenze e colmare il divario di competenze in settori specializzati legati alle operazioni petrolifere offshore in Nigeria. Ad oggi, 350 laureati hanno beneficiato del programma di borse di studio post-laurea istituito dall’azienda per contribuire alla formazione di professionisti locali, fornendo le conoscenze e le competenze richieste dal settore. Eni, attraverso NAE, ha realizzato anche altre iniziative di sostenibilità in Nigeria nei settori della salute, dell’istruzione, dell’accesso all’acqua e delle infrastrutture, nonché iniziative specifiche per l’empowerment degli stakeholder nelle comunità locali. Nigerian Agip Exploration Limited (NAE) è stata costituita nel 1996 per gestire le attività di esplorazione e produzione dell’azienda. NAE vanta il primato di essere la prima compagnia oil&gas in Nigeria a operare nelle acque profonde del Paese; Interessi in 6 blocchi offshore profondi in Nigeria, sia in qualità di operatore che di co-venturer. Eni opera in Nigeria attraverso Agip Energy and Natural Resources (AENR), con una partecipazione del 5% nella Renaissance Joint Venture, e attraverso Nigerian Agip Exploration Limited (NAE), con una partecipazione del 12,5% in OML 135 e 118 (campo Bonga) e una quota del 10,4% in Nigerian LNG.