Napoli, intossicazione alimentare in un ristorante: 10 clienti in ospedale, locale sequestrato

A Licola (Napoli) i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti ieri in un ristorante per diverse segnalazioni di intossicazione alimentare. Secondo la ricostruzione degli stessi militari, 10 clienti sono andati in ospedale e uno è ancora ricoverato in osservazione, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri del Nas e il personale della Asl. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Il proprietario dell’attività è stato denunciato per gravi carenze igienico sanitarie e il locale è stato sequestrato. Oggi altri accertamenti.