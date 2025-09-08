Napoli ospita la Conferenza degli Addetti Scientifici: Tajani atteso il 12 settembre

Dal 10 al 12 settembre, a Napoli, è in programma l’appuntamento annuale con la Conferenza degli Addetti Scientifici e Spaziali e degli Esperti Agricoli, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), alla presenza – nella sessione istituzionale del 12 settembre – del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Obiettivo dell’evento, dal titolo “La diplomazia scientifica al servizio della crescita”, è fare il punto sulla scienza e la ricerca nel nostro Paese e su come la rete di Addetti all’estero presso le Ambasciate e i Consolati italiani possano valorizzarle al meglio nelle loro attività nel mondo.

Nell’ambito della Conferenza e della collaborazione pluriennale tra la Farnesina e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per mercoledì 10 settembre è prevista una visita riservata agli Addetti Scientifici presso la sede dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto (INGV-OV), per valorizzare il ruolo dei numerosi referenti scientifici presso le Ambasciate italiane in zone ad alto rischio sismico.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per presentare le attività dell’INGV e favorire la conoscenza diretta delle sue competenze e progettualità, con l’obiettivo di avviare un proficuo confronto su possibili future collaborazioni scientifiche internazionali che rafforzino la proiezione dell’Italia all’estero.